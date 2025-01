[Photos] Caen. La démolition de l'ancien Pathé a débuté

Sa démolition aurait dû débuter au printemps 2023. L'ancien cinéma Pathé du centre-ville de Caen est définitivement en train de disparaître. Après de premiers coups de pelle en septembre, le chantier s'est accéléré ces derniers jours.

Les engins de chantier s'affairent boulevard Maréchal Leclerc.

Une partie du boulevard Maréchal Leclerc est ainsi condamnée par de grandes palissades blanches, afin de laisser la place aux engins de chantier.

Les curieux se pressent derrière les palissades pour observer le chantier.

Des commerces et 12 logements doivent remplacer à terme ce bâtiment, aujourd'hui qualifié de "verrue" par certains, et abandonné depuis de nombreuses années. En forme de courbe, il aura une superficie totale de 3 112m2. Au dernier étage, un heureux propriétaire habitera un appartement de luxe et bénéficiera d'un toit-terrasse.

