Caen. Baies vitrées et terrasses… À quoi va ressembler l'ex-cinéma Pathé ?

2003. Voilà dix ans que l'ancien cinéma Pathé du boulevard Maréchal-Leclerc à Caen a fermé ses portes. Un nouveau projet va voir le jour en 2023.

Démolition au printemps 2023

Il a été présenté par le maire Joël Bruneau le jeudi 12 décembre, à l'hôtel de ville, devant une cinquantaine de personnes, en présence du cabinet d'architecture et du promoteur Xavier Feray. Le bâtiment va être démoli au printemps prochain, pour laisser place à des commerces et douze logements. "Le bâtiment se présente sous forme de courbe. La façade de l'hôtel de Than (classé parmi les monuments historiques, ndlr) sera entièrement dégagée", précise Sébastien Gardette, l'architecte. D'une superficie totale de 3 112 m2, il regroupera l'ex-cinéma et la surface de l'ancien magasin Bata, situé juste à côté.

Sébastien Gardette, l'architecte Impossible de lire le son.

Deux niveaux de commerces verront le jour ainsi que douze logements du T3 au T5 sur les étages supérieurs, avec des terrasses végétalisées en dégradé. L'appartement situé au dernier étage, d'environ 200 m2, bénéficiera d'un toit-terrasse à 20 m de haut pour une vue imprenable sur le centre-ville. Les enseignes commerciales en duplex seront mises en valeur par de grandes baies vitrées de 9 m de haut, le long du boulevard Maréchal-Leclerc. La construction devrait débuter à la fin de l'année 2023. Avec la démolition, le chantier devrait durer 18 mois. Les premiers habitants devraient s'installer en début d'année 2025.