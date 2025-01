Ouistreham. 17 heures d'intervention pour la SNSM pour secourir un chalutier

Longue journée pour une équipe de la SNSM de Ouistreham, mardi 14 janvier. Vers 10h, ils ont été mobilisés pour porter assistance au chalutier Alliance de Port-en-Bessin, pour "hélice engagée". Le bateau, qui ne pouvait donc plus avancer, était bloqué à 42 milles nautiques au nord de Ouistreham (NDLR. environ 77km) et il a fallu 2h au canot de la SNSM pour rejoindre la zone.

De longues manœuvres et un retour à 3h30 du matin

Une fois sur place, les sauveteurs ont procédé à 5h de manœuvre. Ils ont libéré le chalutier de ce qui le retenait, mais sans réussir à débloquer l'hélice. Les plongeurs de la SNSM sont retournés à l'eau pendant 1h20, mais se sont trouvés dans l'impossibilité de libérer l'hélice.

"La décision est prise de prendre le chalutier en remorque et de faire route à Port-en-Bessin", explique la SNSM qui aura mis 9h pour ce remorquage. Et malgré de bonnes conditions météo, impossible de rejoindre le port avant sa fermeture. Il est alors 2h du matin quand le chalutier mouille en attendant la prochaine ouverture des portes du port et ainsi être rentré par un autre chalutier et l'équipe SNSM de Port-en-Bessin.

L'équipage de Ouistreham regagnera Ouistreham à 3h30 du matin, après 17h d'intervention. Au cours de ces manœuvres, un équipier a été blessé à l'œil et s'est conséquemment rendu aux urgences dans les heures qui ont suivi l'intervention.