[Photos]. Des dauphins font le show dans la baie de Cherbourg !

Une scène digne d'un film. Christine Adam raconte : "C'était loin, il faisait sombre, mais c'était magique !!!" Les dauphins ont offert un ballet aquatique dans la baie de Cherbourg, qui aurait pu faire pâlir de jalousie n'importe quel réalisateur de documentaires animaliers.

Les dauphins, stars discrètes de la soirée. - Christine Adam

Le coucher de soleil en bonus

Et comme si les dauphins ne suffisaient pas, la nature a sorti son meilleur fond d'écran avec un coucher de soleil parfait. On ne sait pas vous, mais nous, on est prêts à camper à l'Anse du Brick pour la prochaine séance.

Un véritable fond d'écran. - Christine Adam

La baie de Cherbourg s'anime sous le coucher de soleil. - Christine Adam