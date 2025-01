Cherbourg. Vous rêvez d'une maison zen et rangée pour 2025 ? Marion Lewandowski peut vous aider !

Près de Cherbourg, Marion Lewandowski a créé en 2024 son entreprise d'organisatrice d'intérieur : En un clean d'œil. Pour elle, l'aventure a commencé en mars avant de se concrétiser en juillet avec les premiers clients. Elle revient sur ses débuts avant de nous confier ses conseils pour bien commencer l'année.

Tout le secret est dans le tri

Selon les demandes de ses clients, Marion Lewandowski peut aider à la réorganisation d'une pièce, d'un meuble ou de la maison complète. "La durée des prestations varie entre quelques heures ou plusieurs jours selon la charge de travail qu'on me confie", explique l'organisatrice. Une fois sur place, c'est le grand ménage. Elle ne se contente pas de simplement ranger, elle trie et réorganise pour que le désordre ne revienne pas. "Les gens gardent beaucoup de souvenirs ou d'objets pour un "au cas où" qui n'arrive jamais. L'idée c'est vraiment de repartir sur une base beaucoup plus épurée", explique l'organisatrice. Son secret ? "Il faut une place pour chaque chose, et une chose pour chaque place."

Ranger sa maison… et son esprit

Pendant l'été, Aurélie Gallon Garcia a appelé Marion Lewandowski pour une réorganisation totale de sa maison. "On était arrivé à un point où émotionnellement, on n'était pas bien dans notre maison. Il y avait tellement à faire qu'on ne savait même pas comment s'y prendre", explique la cliente. Pendant cinq jours, Marion Lewandowski les a aidés à tout trier, réorganiser, ranger. "Certains endroits me faisaient peur comme le dressing ou le grenier mais elle nous a accompagnés avec douceur et énergie. On a fait je ne sais pas combien de trajets à la déchèterie, mais aussi on a donné tout ce qui pouvait encore servir. J'ai retrouvé à peu près tous les objets que j'avais perdus. C'était long et pas toujours drôle. A la fin, quel soulagement ! Je me suis vraiment sentie apaisée", a expliqué Aurélie Gallon Garcia. Bilan de la prestation, la personne qui venait aider pour faire le ménage dans cette maison n'est plus utile depuis le passage de Marion Lewandowski !

Les conseils de Marion pour bien commencer 2025

Pour l'organisatrice, il ne faut pas se fixer une "bonne résolution" au début de l'année mais des objectifs concrets. Pour elle, la mission est simple : désencombrer sa maison, même petit à petit, pièce par pièce, et surtout ne pas hésiter à se faire aider !

Pratique. Marion Lewandowski - En un clean d'œil. Contact au 06 20 55 41 83. Mail. cleandoeil.pro@gmail.com.