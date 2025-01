Bonne table à Caen. La créativité du Triple V déployée rue Froide

Après huit années passées rue Saint-Sauveur dans un espace exigu, "limité à 7 ou 8 convives", Hugo Béa, fondateur de ce restaurant végan bio et local, peut désormais laisser libre cours à sa créativité en doublant sa capacité d'accueil dans un espace plus grand, rue Froide à Caen.

Une carte qui se réinvente chaque jour

Le Triple V se distingue par son approche éphémère et engagée : chaque jour, une nouvelle carte voit le jour, conçue à partir de produits de saison et issus des circuits courts. "Je travaille directement avec les producteurs, sans intermédiaire", explique Hugo Béa, qui revisite avec ingéniosité des recettes classiques en version végane. Accompagné de Simon Aubrée, il prépare chaque matin des mets originaux pour le service du midi. Il s'adresse aux végétariens, végétaliens et curieux, catégorie dans laquelle je me reconnais. Ce jour-là, je choisis la formule plat-dessert-boisson à 17€. Au menu : un curry doux à la japonaise, mêlant pommes, chou-fleur, carottes et pommes de terre. Réconfortant et riche en saveurs, il est servi avec un riz parfaitement cuit. En dessert, une galette des rois individuelle de saison ! Ici, pas de fève ni de beurre : la margarine remplace la matière grasse, tandis que le sirop de caramel assure la dorure de la pâte feuilletée maison. Résultat : un dessert tout aussi gourmand, où la frangipane, généreusement enrichie en poudre d'amande, est mise à l'honneur. Pour accompagner ce repas, je me laisse tenter par un kombucha bio pommes-gingembre, dont la fraîcheur s'accorde aussi bien avec le plat principal qu'avec la touche sucrée. Hugo Béa ne manque pas de surprendre avec ses autres desserts : mousse au chocolat montée grâce à de l'eau de pois chiche, cheesecake à la griotte sur lit financier… Des créations qui enchantent une clientèle "de plus en plus nombreuse depuis le déménagement du restaurant". A partir de février, le Triple V ouvrira également ses portes le vendredi et le samedi soir jusqu'à 22h, offrant ainsi une nouvelle occasion de découvrir sa cuisine inventive et engagée.

Le curry doux à la japonaise.