Nouveau podcast. Dans "Influenceurs normands", partez à la rencontre des nouvelles stars des réseaux

On les voit partout sur la Toile et ils ont de plus en plus leur rond de serviette à la télévision et à la radio. Eux, ce sont les influenceurs. Suivis par des milliers, des dizaines de milliers voire des millions d'internautes, ils occupent une place à part chez les Millenials.

Loin de la folie Squeezie ou Inoxtag, la Normandie compte aussi ses influenceurs. Ils nous parlent de mode, de cuisine, de sport, de voyages, de livres ou encore de photographie. Leur objectif : partager leur passion. Tendance Ouest a décidé d'aller à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leur vie d'influenceur. Le résultat : un nouveau podcast, "Influenceurs normands".

Premier épisode

Un vendredi par mois, retrouvez un nouvel entretien avec un influenceur normand. Et pour ce premier épisode, vendredi 10 janvier, Alix Cagnard a rencontré Maxime Poullain. L'influenceur culinaire caennais partage tous les jours ses recettes à ses milliers d'abonnés, qui peuvent les reproduire ensuite chez eux. Il nous explique ce qui l'a amené à se lancer dans cette aventure.

Maxime Poullain, influenceur culinaire, est le premier invité de notre nouveau podcast.

Où écouter ce podcast ?

Notre série "Influenceurs normands" est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute.