Caen. Agression à Caen après la Coupe du monde : cinq mineurs interpellés

C'est la vidéo de l'agression postée sur les réseaux sociaux qui a aidé les enquêteurs. Jeudi 19 et vendredi 20 juillet 2018, cinq mineurs ont été interpellés à Colombelles (Calvados). Ils étaient sur cette vidéo montrant un jeune homme à terre en train d'être frappé le soir de la finale de la Coupe du monde à Caen, le dimanche 15 juillet 2018.

Trois mineurs de 16 et 17 ans ont tout d'abord été arrêtés le jeudi 19 juillet. À l'issue de leur garde à vue, les enquêteurs ont arrêté deux autres personnes du même âge. Ils ont tous reconnu avoir agressé, à des degrés divers, le jeune homme de 19 ans.

Présentés devant un juge et mis en examen

Ils ont été présentés devant un juge pour enfant samedi 21 juillet et mis en examen. Remis à leurs parents mais placés sous contrôle judiciaire, ils seront jugés ultérieurement par le tribunal pour enfant.

À la suite de son agression, la victime a eu cinq jours d'ITT. Les deux jeunes femmes qui l'accompagnaient, sa sœur et une amie, ont reçu deux jours d'ITT. Les motifs de cette agression ne sont pas bien définis. La victime et ses agresseurs ne se connaissaient pas. Il y aurait eu un mauvais regard et des insultes, le tout sous fond d'alcool.