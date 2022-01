Caen. Caen : Ivre, elle agresse sans raison une adolescente de seize ans

Mercredi 13 décembre 2017 une femme âgée de 31 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des faits de violence en état d'ivresse manifeste et en récidive du mardi 26 novembre 2013 dans l'agglomération. L'audience s'est donc déroulée par visioconférence.

Elle lui tire les cheveux et la frappe dans le dos

La prévenue, s'approche d'une adolescente de 16 ans qui mange des frites dans la rue. Elle lui tire les cheveux et la frappe dans le dos en l'interpellant, "Toi, tu as une famille ! tu as une maison !". La police municipale appelée trouve l'agresseuse manifestement fortement alcoolisée. Un peu plus tard, elle sera hospitalisée pour coma éthylique. Elle ne se souvient de rien. A l'audience elle admet avoir eu beaucoup d'affaires similaires à cause de l'alcool et bien connaître les tribunaux.

Abstinente depuis son incarcération

L'expertise psychiatrique décrit une personnalité pathologique mais réadaptable et accessible à des sanctions pénales. Incarcérée pour deux ans et devant sortir dans sept mois, elle dit être soignée et sevrée de l'alcool comme de la drogue. Elle souhaite récupérer son fils de 6 ans qui est placé et vivre normalement. La procureure se montre inquiète quant à sa sortie : "Elle ne sera plus encadrée et je crains qu'elle ne se marginalise de nouveau". Elle requiert 4 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, une obligation de poursuivre ses soins, de fixer sa résidence et de travailler.

"Elle buvait de l'eau de Cologne, elle revient de loin"

Son avocate salue son abstinence et souligne qu'elle revient de loin : "Elle était tellement imprégnée qu'elle buvait de l'eau de Cologne". Elle sollicite une réduction de peine.

Elle écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, d'injonctions de soins, de fixer sa résidence et d'interdiction de fréquenter les débits de boissons.

A LIRE AUSSI.

Violences conjugales : à 11 ans, le fils de la victime témoigne

Violences conjugales : il se déchaîne et coupe son bracelet électronique

Normandie : il frappe sa compagne avec un couteau et secoue violemment son bébé