Vendée globe. Le Havrais Charlie Dalin repasse l'équateur en tête et ouvre le champagne

Une étape de plus dans ce Vendée globe, plutôt de bon augure pour le Havrais Charlie Dalin. Le Skipper de Macif santé prévoyance a effectué son second passage de l'équateur, dimanche 5 janvier dans l'après-midi, dans ce tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. "On y est ! De retour dans l'hémisphère nord après 44 jours de périples dans l'hémisphère sud", a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur le site du Vendée globe. "Cerise sur le gâteau avec le passage en tête", a-t-il ajouté, alors que le bateau est toujours à 100%.

Superstitieux le skipper normand ? Il n'a pas manqué de remercier Neptune, le Dieu des mers à qui il a fait offrande de quelques gouttes de Calvados à l'aller. Cette fois, c'est un peu de champagne qu'il a partagé avec l'océan. Une bouteille qu'il conserve dans son frigo depuis... le dernier Vendée globe, il y a quatre ans.

"Dernier tronçon, on ne lâche rien", conclut le Normand après ces quelques instants de répit. Ces dernières heures, il a accentué son avance sur son principal concurrent, Yoann Richomme qui se trouvait à environ 128 milles nautiques derrière au dernier pointage.