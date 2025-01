Près de Caen. Laisse en main, j'ai participé à un entraînement de chien-guide d'aveugle avec Tao

"Arrêt ! Bien, tu peux y aller." Trottoirs, passages piétons, panneaux, etc. La liste des obstacles sur l'espace public est longue. Alors quand on est déficient visuel, sortir devient un véritable parcours du combattant. J'ai passé l'après-midi avec l'association A vue de truffe à Mondeville qui éduque une douzaine de chiens-guides d'aveugle, pour aider les malvoyants à gagner en autonomie.

La sécurité avant tout

Aujourd'hui, avec l'éducateur Nathanaël Mercier, j'emmène Tao, un berger blanc suisse. "Nous allons dans les lieux de tous les jours pour les entraînements. Ils sortent deux fois par jour, le matin puis l'après-midi", explique l'éducateur. Calme et docile, le chien est équipé de son harnais, ce qui me permet de ressentir chacun de ses mouvements. Le rôle de Tao est "de mettre au maximum en sécurité le déficient visuel". Descente, arrêt, passage étroit, contournement, serrer à droite… en ville, les sollicitations sont nombreuses. "Il doit s'arrêter, à chaque obstacle, pour signaler." La balade commence dans les alentours. Notre sortie dure une quarantaine de minutes. Je suis impressionnée par l'autonomie et l'obéissance de Tao. "Tout doit devenir automatique chez lui", explique Nathanaël Mercier. Un véhicule garé sur le trottoir ? "C'est à lui de choisir la meilleure option, soit contourner par la route, soit se faufiler entre le mur et la camionnette."

Arrivé au bord d'un étang, c'est le moment de lui enlever son harnais. "Il faut qu'il ait une pause, l'idée est que le chien soit aussi tranquille et apaisé." A la reprise, c'est moi qui prends les rênes. Tao devient mon guide, et je me laisse mener. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire, mais reste cependant un peu désorienté par ce changement de maître. Malgré quelques petites erreurs, Tao est attentif à tout ce qui se passe autour et m'écoute au doigt et à l'œil. Lorsque j'arrive devant la route, il m'arrête, et c'est à moi de lui dire "allez" pour traverser. Autre cas de figure, une pente en terre ou une en goudron à côté, je lui laisse le choix : il finit par prendre celle goudronnée. Les éducateurs travaillent parfois avec des bandeaux sur les yeux, pour se mettre pleinement en conditions.

Retour de balade, Tao a bien travaillé, je le libère et il court retrouver ses congénères. Un autre chien part déjà en exercice à son tour. Depuis la création de l'organisme, il y a dix-huit ans, c'est au total quatre-vingt-deux animaux qui ont été remis gratuitement. Un chien-guide d'aveugle coûte 25 000€, il est possible de faire un don à l'association à partir de leur site : avuedetruffe.com.