[Photos]. Vent violent en Normandie : la plage se déplace sur plusieurs mètres

Pour le passage à la nouvelle année, la météo n'a pas épargné la Normandie. Mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier, des rafales de vent impressionnantes atteignant jusqu'à 100km/h, ont balayé le littoral nord-ouest de la France. La préfecture maritime de la Manche avait d'ailleurs placé la région en vigilance jaune et multiplié les appels à la prudence : éviter les sorties en mer, repousser les balades en bord de plage et surveiller les alertes locales.

La promenade recouverte de sable. - J'irais revoir ma Normandie

Le sable, star involontaire de Saint-Laurent-sur-Mer

Mais le vent n'a pas seulement fait voler les chapeaux de fête : il a aussi déplacé des tonnes de sable. A Saint-Laurent-sur-Mer, ce phénomène naturel a recouvert une route entière, transformant le paysage en une scène tout droit sortie d'un film tourné dans le désert. Les photos, à retrouver ici, sont aussi étonnantes qu'impressionnantes, avec une route totalement engloutie sous une épaisse couche de sable.

La route aussi a été recouverte par le sable. - J'irais revoir ma Normandie