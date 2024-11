Normandie. Plus de 5 000 foyers encore privés d'électricité ce dimanche

Chaussettes de laine, pulls et multiples couvertures : c'est peut-être ainsi que certains habitants de la Normandie ont été contraints de dormir, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre. Au réveil, ils étaient encore 5 300 foyers à être privés d'électricité, et notamment de chauffage, pour certains d'entre eux. Une conséquence de la tempête Caetano : la neige et les vents forts ont entraîné des chutes d'arbres et de branches sur les câbles électriques.

Retour à la normale en Seine-Maritime

Dans le détail, à 8h30, Enedis comptabilisait notamment 3 000 clients privés de courant dans l'Orne et 1 700 dans le Calvados, le reste des pannes étant localisées dans la Manche et l'Eure, dont quelques centaines de foyers étaient concernées, la veille au soir. Les foyers impactés par la tempête Caetano en Seine-Maritime avaient pu tous être reconnectés au réseau, samedi.

Au total, en Normandie, un millier de personnes travaillent au rétablissement de l'électricité, dont une partie est venue en renfort d'autres départements grâce à la Force d'intervention rapide électricité, prête à se mobiliser en cas de tempête.