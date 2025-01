Flers. Chloé Avice a les yeux plus gros que le monde

Pour Chloé Avice, le trajet fait pleinement partie du voyage. Le 10 février, la jeune femme originaire de Flers tentera de rejoindre le Japon sans prendre l'avion. "Je me donne un peu plus d'un an pour y arriver, confie la Flérienne de 25 ans. On sait que l'avion pollue énormément. Il y avait cette idée de trouver une autre façon de voyager et de partir à l'aventure. Le but, c'est vraiment de prendre son temps et de voir les paysages évoluer", poursuit-elle.

La cuisine comme lien social

Pour se rendre au Japon, Chloé Avice prendra le bus et le train mais elle fera surtout de l'auto-stop. "Ça permet de sortir des sentiers battus et de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément dans les zones touristiques", témoigne-t-elle. De la Normandie au Japon en passant par la Turquie, l'Ouzbékistan ou encore la Chine, la Flérienne souhaite avant tout échanger avec les habitants du monde. "Le projet, à la base, c'est les Yeux plus gros que le monde. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des personnes et de parler de cuisine. Je veux savoir quelles sont les recettes, comment on cuisine ailleurs, et, à travers ce sujet, en apprendre plus sur les cultures des différents pays", explique-t-elle. Ses nuits, la voyageuse compte ainsi les passer chez l'habitant ou dans sa tente, qu'elle transportera dans son sac à dos.

"Apporter un autre regard

sur le monde"

Son tour du monde, Chloé Avice le prépare depuis maintenant plus d'un an. "Quand j'ai présenté mon projet, on m'a un peu prise pour une folle, plaisante-t-elle. Je pense que je ne réalise pas l'ampleur du voyage mais j'ai beaucoup travaillé l'itinéraire", poursuit la jeune femme, qui a pu compter sur le soutien de la Mission locale de Flers pour mener à bien son projet. Depuis plusieurs mois, elle échange également avec Nans Thomassey de l'émission "Nus et culottés". "Il me donne plein de conseils et cela m'ouvre les yeux sur des problématiques que je n'aurais pas forcément imaginées. L'un des premiers conseils qu'il m'a donné, c'est de prendre du temps pour moi. Par moments, il faudra que je sois seule et que je fasse des pauses", explique Chloé Avice. Car dans les prochains mois, la Flérienne ne fera pas que voyager. Largement inspirée par l'émission "Nus et culottés", elle compte filmer son aventure et en faire une web série documentaire. "Récemment, j'ai fait un stage au sein d'un média et ça a été le déclic. A force d'être confrontée à l'actualité anxiogène, j'ai ressenti le besoin de proposer un autre regard sur le monde. Je veux montrer et partager un regard de solidarité car je suis persuadée que l'on peut encore avoir confiance en son voisin et en l'humanité. C'est un peu naïf de dire ça, mais c'est la vérité", confie-t-elle.

Partir seule à l'autre bout du monde a également un coût. Avant de se lancer dans le grand bain, Chloé Avice a économisé près de 10 000 euros. "Ça me fait un peu plus de 20 euros pour vivre chaque jour. Cela me permettra de dormir dans des auberges de jeunesse lorsque j'en aurai besoin, explique celle qui est impatiente de partir. J'ai déjà vécu six mois en Amérique latine avec mon sac à dos et ça m'a donné envie de découvrir davantage de pays et de cultures", conclut-elle. Le 10 février, une cérémonie de départ sera organisée à la salle Madeleine Louaintier, à Flers.

Pratique. Suivre le voyage sur Instagram : @lesyeuxplusgrosquelemonde_