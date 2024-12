Rouen. Deux étudiants créent "un chouchou antidrogue" pour protéger son verre en soirée

L'entreprise rouennaise Protect your glass fait partie des lauréats du concours Créactifs 2024. Grâce à cette distinction, elle a bénéficié de 5 500€ de subvention, dont 4 000€ de la Métropole Rouen Normandie et 1 500€ de prime du groupe Semafor.

Protect your glass, "c'est né il y a presque trois ans", confie Manon Hrebicek, étudiante en alternance en école de commerce et cofondatrice de la société. En 2022, "je suis rentrée en études supérieures à ce moment-là. La soumission chimique [le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace à des fins délictuelles ou criminelles, l'usage du GHB est l'exemple le plus connu N.D.L.R.] était un phénomène très médiatisé", raconte la jeune femme. Avec Charly Boissée, étudiant en techniques de commercialisation, "on a décidé de chercher un moyen de s'en protéger, car à ce moment-là, il n'y avait pas de produits vendus en France".

Un danger mixte

Ils ont donc créé des protections pour verre en tissu et en latex. Celle en tissu est "un chouchou antidrogue avec une poche où se trouve la protection et celle en latex est une protection à usage unique", explique Manon Hrebicek. Contrairement aux idées reçues, ces produits sont mixtes, "car ce phénomène ne touche pas que les femmes".

Aller encore plus loin

Manon Hrebicek et Charly Boissée souhaitaient aller plus loin en participant au concours Créactifs, piloté par la Métropole Rouen Normandie. Et ils ont bien fait de tenter leur chance, ils faisaient partie des lauréats. "Lorsqu'on a candidaté, l'idée était de financer le lancement d'un nouveau produit qui sera à destination des bars, boîtes de nuit ou festivals", explique Charly Boissée. "Ce sera une protection en aluminium et autocollante au niveau du verre." L'objectif est que les barmans puissent positionner automatiquement sur le verre la protection sans engendrer un coût supplémentaire pour le consommateur. De quoi, en période de fêtes, se sentir plus en sécurité.

Les 5 500€ reçus grâce au concours Créactifs leur permettront de "faire des tests avec des partenaires locaux de production de textile", car actuellement, les protections sont produites en Asie.