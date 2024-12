[Photos] Rétrospective. Une année 2024 riche en émotions à Rouen

Une image valant mille mots, Tendance Ouest vous propose de redécouvrir l'année 2024 à Rouen en cinq photos.

Frayeur, compétitions et grand projet

Son aventure restera gravée à jamais. Le FC Rouen a entamé l'année en signant l'un de ses plus beaux parcours en Coupe de France, éliminant à la suite Toulouse, alors tenant du titre, puis Monaco dans un stade Diochon en feu avant de s'incliner en quart de finale face à Valenciennes. Le début d'année a été également marqué par le lancement du vaste chantier de raccordement de la SUD III au Pont Flaubert. Il vise à fluidifier le trafic et à en finir avec la sortie par le rond-point dit de Madagascar, source de ralentissements. Ensuite, les Rouennais se sont réveillés la peur au ventre, le 11 juillet, avec les images de la flèche de la cathédrale en feu, rappelant le terrible incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. La réactivité des pompiers a permis d'éviter le pire et l'édifice n'a subi que très peu de dégâts. Les frayeurs ont laissé place aux grandes émotions sportives avec les performances tricolores aux JO de Paris parmi lesquelles celle d'Alexis Hanquiquant. Le Cauchois a largement dominé le triathlon paralympique en décrochant la médaille d'or. L'année s'est achevée avec le sourire des forains de la Saint-Romain, ravis de retrouver le soleil et une bonne fréquentation après une année 2023 en demi-teinte.