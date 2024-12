Cotentin. Un kite-surfer en difficulté secouru par un bateau de pêche

Dimanche 15 décembre vers 17h30, les sapeurs-pompiers du Cotentin ont été appelés pour un kite-surfer en difficulté au large de Réville. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux pour porter secours à l'homme en détresse à 200m du rivage.

La victime a été secourue par un bateau de pêche avant l'arrivée des secours. Après un point avec les équipes, le kite-surfer indemne a été laissé sur place.

Prudence pour les sorties en mer. Quand vous sortez, prévenez vos proches et dans la mesure du possible gardez votre téléphone allumé et accessible. Pour les secours en mer, c'est le 196 qu'il faut composer.