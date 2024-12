Le Havre. [Actualisé] Un docker gravement blessé après une chute

Un terrible accident du travail s'est produit jeudi 12 décembre vers 22h15 sur le port du Havre. Un docker de 27 ans a chuté d'au moins sept mètres depuis un bateau. Il est tombé au pied d'une grue, sur le quai, alors qu'il travaillait sur la plateforme d'un porte-conteneurs amarré.

"Ce docker avait pour mission de débloquer, à l'aide d'une longue tige métallique, les verrous maintenant les conteneurs attachés entre eux afin de permettre leur déchargement" précise la procureure de la République, Soizic Guillaume.

Ses jours ne sont plus en danger

L'homme souffrait d'un traumatisme facial et d'un poignet cassé. La police indique qu'il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital. "Si le pronostic vital de la victime était engagé hier soir, il a été confirmé que ses jours ne sont désormais plus en danger" indique le parquet ce vendredi après-midi.

Les causes de cet incident ne sont pas encore connues. Une enquête a été confiée au commissariat du Havre, cosaisi avec la Direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité et la Direction interrégionale de la mer. Des constatations ont été effectuées sur place.

