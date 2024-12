Musique. Dua Lipa sort son premier album live !

La superstar britannique aux trois Grammy Awards et aux 47 milliards de streams dans le monde dévoile "Dua Lipa Live from The Royal Albert Hall", la captation de son premier concert au sein de l'iconique Royal Albert Hall de Londres enregistré en octobre dernier.

En pleine tournée mondiale, Dua Lipa nous offre un album inédit, composé des 11 titres de son dernier album, "Radical Optimism", déjà disque d'or en France, aux côtés de ses plus grands hits, tous entièrement réimaginés par son groupe, les 53 musiciens du Heritage Orchestra et 14 choristes, dirigés par Ben Foster.

Parmi les 20 titres interprétés, on entend lors du rappel le duo qu'elle avait enregistré avec Elton John "Cold heart". Il est venu lui rendre visite sur scène !

Elle a déclaré : "Depuis longtemps, j'avais l'idée de réimaginer ma musique avec un orchestre, et lorsque j'ai créé Radical Optimism, je pensais constamment au live et à la forme que prendraient ces chansons sur scène. Lorsque la possibilité de jouer au Royal Albert Hall s'est présentée, j'ai su que c'était l'occasion parfaite non seulement de déconstruire ces chansons, mais aussi de les célébrer d'une manière belle et intime. L'expérience a été à la fois passionnante et gratifiante. C'est un rêve devenu réalité, et quelque chose que je chérirai toujours."

L'album "Dua Lipa Live from The Royal Albert Hall" est disponible depuis le 6 décembre en double CD et en digital. Rendez-vous le 13 décembre pour découvrir la version double vinyle.