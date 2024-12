Rouen. Festival Naturellement : remettre à l'honneur les Sciences de la vie et de la terre

Pour promouvoir les Sciences de la vie et de la terre (SVT), le festival Naturellement, organisé par Biogée, qui fédère des académies scientifiques, des sociétés scientifiques et des associations éducatives, propose une multitude d'animations gratuites à Rouen, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre.

Le but de cet événement est de remettre à l'honneur les SVT en sensibilisant le grand public. Le festival permet à tous d'être au fait des dernières découvertes, mais aussi de comprendre comment ces sciences peuvent fournir des solutions aux enjeux actuels. Si la formule conférence/débat reste un classique, le public est invité à rencontrer de nombreux acteurs de ces sciences par le biais de ciné débats, sorties natures ou encore cafés scientifiques. Cette année, un programme jeune public vient s'ajouter à ces nombreuses animations : des formules courtes, ludiques et pédagogiques pour intéresser aussi les plus petits !

Pratique. Du 6 au 8 décembre. La Halle aux toiles à Rouen et métropole. Gratuit. Programme et réservation sur biogee.org/naturellement.