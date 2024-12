[actualisé] Alençon. Homme armé : confinement d'urgence des élèves dans deux lycées après une alerte intrusion 

Face à la menace d'un individu armé d'un couteau, le Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été activé immédiatement dans les lycées Marguerite de Navarre et Alain Leclerc à Alençon. Les forces de l'ordre, informées dès les premières alertes, sont rapidement intervenues pour sécuriser les alentours.

D'après le proviseur adjoint, aucun intrus n'a pénétré dans les établissements. Les parents et les élèves ont été régulièrement informés de la situation.

Une mère d'élève, dont la fille se trouvait à l'intérieur, a exprimé son inquiétude : "on a peur, on a pas vraiment d'informations, on a reçu le mail mais apparemment ils vont être déconfinés dans quelques minutes."

Les élèves ont finalement été autorisés à sortir.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.