Mortagne-au-Perche. De faux agents de l'eau s'introduisent chez des particuliers

Habitants de Mortagne-au-Perche et des communes voisines, soyez vigilants si l'on frappe à votre porte ! Des personnes malveillantes s'introduisent chez des particuliers. Elles se font passer pour des agents municipaux prétextant un contrôle sur leur installation d'eau. Eaux de Normandie et le Syndicat du Haut Perche recommandent la plus grande vigilance face à ces pratiques frauduleuses.

"Les agents municipaux, au même titre que les agents d'Eaux de Normandie, sont titulaires d'une carte professionnelle pouvant être demandée à tout moment. Surtout, aucun n'est habilité à recevoir de l'argent en espèces ou par carte bleue de la part des usagers", précise le service des eaux.

En cas de doute, vous pouvez contacter le centre de relations clientèle d'Eaux de Normandie au 09 69 36 52 65 du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.