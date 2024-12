Elbeuf. Deux hommes interpellés en flagrant délit de cambriolage d'une bijouterie

Une bijouterie de la rue des Martyrs à Elbeuf a été victime d'un cambriolage lundi 2 décembre vers 4h. La police a été alertée par le système de télésurveillance de l'établissement. Sur les écrans, plusieurs individus étaient visibles dans le commerce. A l'arrivée des forces de l'ordre devant la bijouterie, un homme tentait de se cacher derrière une voiture et un autre, sortant du commerce, a tenté de prendre la fuite à pied. Les deux malfrats ont été interpellés.

Les bijoux volés ont été récupérés

Dans la bijouterie, les policiers ont retrouvé une barre à mine et un cric agricole. Du matériel qui a servi à relever le volet roulant et briser la vitrine. Dans la voiture stationnée devant l'établissement, des bijoux volés ont été retrouvés. Les deux hommes, de 57 et 42 ans, ont été placés en garde à vue.