Calvados. Ce village s'illumine chaque année à Noël et attire 10 000 visiteurs

Les illuminations de Noël à Boulon, c'est une véritable tradition. Depuis maintenant 28 ans, tous les habitants participent chaque année à la décoration du village. Et ça plaît : plus de 10 000 personnes sont venues admirer les décors de Noël l'année dernière ! Le public est invité à suivre un parcours d'une heure dans le village, déambulant au milieu de sujets, guirlandes et arches de lumière. Bernard Leblanc, maire de Boulon, explique que les lumières se reflètent dans de nombreux bassins, ce qui rend les décors plus magiques encore. La thématique de l'année, c'est un "Noël normand" : l'objectif est de faire un clin d'œil à l'histoire du village. Parmi les décorations, vous apercevrez peut-être des chevaliers !

Les lumières sont allumées tous les soirs, et notamment les vendredis, samedis et dimanches, soirées pendant lesquelles le village est animé. Tout au long du mois, des activités sont prévues, comme le marché du comité de jumelage du week-end de samedi 7 et dimanche 8 décembre, ou encore le marché nocturne du 21 décembre.

