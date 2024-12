Orne. Villages Illuminés : la magie de Noël s'invite dans le bocage normand

Chaque hiver, le bocage normand brille de mille feux avec les Villages Illuminés, un événement féerique unique en France. Jusqu'au 4 janvier, près d'une centaine de villages participent à cette grande fête lumineuse, attirant des milliers de visiteurs de tout âge.

Emmanuel Rochefort-Cunin, président de l'association Le bocage en lumière, nous détaille le programme de ces illuminations et des animations qui les entourent :

Parmi les villages incontournables, on trouve La Sauvagère, Domfront, Saint-Mars-d'Egrenne et bien d'autres qui rivalisent de créativité pour émerveiller le public. A pied, en voiture ou en groupe, chacun peut profiter des illuminations et des activités : mapping vidéo, marchés de Noël, parades lumineuses, et même un défilé de tracteurs illuminés à Flers.

Convivial et respectueux de l'environnement, l'événement mise sur des éclairages LED et des produits locaux pour limiter son impact. Un événement rendu possible par l'implication sans faille de centaines de bénévoles, amoureux de Noël et des lumières.

Vous pouvez retrouver les différents villages et étapes sur le site internet villagesillumines.fr.