Près de Rouen. Au Houlme, des parents d'élèves organisent un forum des métiers… pour les enfants

Voilà de quoi susciter des vocations, dès le plus jeune âge. Au Houlme, près de Rouen, l'association du groupement des parents d'élèves, qui rassemble les parents d'élèves des trois écoles de la commune, organise un forum des métiers, vendredi 29 novembre, à 16h30 au foyer de la ville.

"On sait que les stéréotypes s'ancrent assez rapidement"

Sa particularité ? Il s'adresse aux enfants de maternelle, surtout les grandes sections, de primaire et de 6e, soit des têtes blondes de 5 à 12 ans environ. "Les forums des métiers sont communs pour les lycéens ou les étudiants, mais on a souhaité le faire pour les enfants plus jeunes parce qu'on se dit qu'il est important de susciter des buts, des rêves, le plus tôt possible pour les inspirer", indique Camille Mahieu, de l'association de parents d'élèves. Un moyen aussi d'offrir un horizon qu'ils n'oseraient pas imaginer. "On sait que les stéréotypes s'ancrent assez rapidement au collège et au lycée. Donner l'opportunité de découvrir des métiers plus tôt peut leur donner une motivation."

• A lire aussi. Vous ne savez pas quoi faire après le bac ? Le Salon de l'Etudiant revient ce week-end !

Sur place, une trentaine de métiers de domaines très variés seront représentés, grâce aux relations et à l'investissement des parents d'élèves : archéologue, naturopathe, policier, gendarme, pompier, avocat, ingénieur, métiers de l'artisanat, de la restauration, de l'alimentation, de la santé, de l'éducation… "On a demandé aux professionnels d'adapter leur discours pour les enfants. Ils verront un camion de pompier, une imprimante 3D… Des activités pourront leur donner envie d'en découvrir davantage."

Et comme l'événement a lieu à 16h30, un goûter convivial sera proposé sur place.