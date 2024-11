Orne. Jeux vidéo et réalité virtuelle : la toute première salle du genre ouvre à Alençon

C'est dans un ancien bâtiment de la préfecture que s'est installé Respawn VR, un établissement destiné à la réalité virtuelle (VR) et aux jeux vidéo. Saïd Braiki en est à l'origine, après avoir passé une vingtaine d'années dans la métallurgie. "Je voulais changer complètement de métier", explique ce passionné d'informatique et de nouvelles technologies, lui-même joueur. L'établissement a ouvert le 26 novembre dernier. "C'est la première salle de réalité virtuelle de l'Orne", assure son gérant. On a testé pour vous l'une des expériences virtuelles proposées. Casque vissé sur la tête, on a plongé dans les profondeurs de l'océan, au milieu des poissons, puis face à une immense baleine bleue.

Au menu figurent aussi des jeux d'action, d'aventure et de tir, ou encore de l'escape game, avec la possibilité d'être jusqu'à six joueurs. "L'idée est d'abord de démocratiser la réalité virtuelle et la rendre accessible à tous", souligne Saïd Braiki. "Moi-même étant détenteur d'un casque de réalité virtuelle, je peine à pouvoir jouer chez moi parce qu'il faut de l'espace. Et puis le matériel est assez onéreux", reconnaît-il. Outre la VR, l'établissement propose des sessions de jeux vidéo sur ses six consoles PS5.

Tarifs à partir de 10€ par personne pour la réalité virtuelle, et à partir de 5€ pour la console. Ouvert de 14h à 21h du mardi au dimanche, jusqu'à 23h le vendredi et le samedi, au 72 rue Saint-Blaise à Alençon.