Place du commerce. Ça bouge dans l'Orne

Une page se tourne, mais l'histoire continue à l'Auberge des Vieilles Pierres de Flers. Charlotte et Julien Auvray ont repris le restaurant du 169 Buisson Corblin.

36 ans après leur installation, Xavier et Jeanne-Marie Cesbron ont légué l'Auberge des Vieilles Pierres le 3 décembre, à Charlotte et Julien Auvray, frère et sœur. A 29 et 24 ans, ces passionnés souhaitent préserver l'esprit de ce restaurant gastronomique reconnu. L'équipe actuelle reste à bord pour continuer de proposer une cuisine raffinée et généreuse, et un accueil chaleureux et aux petits soins des clients.

L'établissement est ouvert du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h, ainsi que le dimanche midi.