Jean-Jacques Pierre titulaire en puissance du SM Caen

Molla Wagué, la valeur montante de la défense caennaise, titulaire depuis l'entame de la saison et auteur de belles prestations dans l'axe, s'est fait opérer du genou jeudi 11 octobre. Il sera remplacé dans la charnière par un défenseur autrement plus expérimenté en la personne de Jean-Jacques Pierre.

"Il mériterait d'être titulaire, confiait Patrice Garande de manière prémonitoire avant le coup dur vécu par Molla Wagué. Il a été très bon à chacune de ses apparitions." Le Haïtien va pouvoir assurer l'intérim avec un profil de jeu pas si éloigné que celui de son cadet. "Pour assurer devant il faut être costaud derrière, rappelait-il lors de son arrivée au mois d'août. Si on est présent dans l'impact physique, on fera la différence." Jean-Jacques Pierre apportera sa puissance et sa sérénité dans l'arrière-garde caennaise.