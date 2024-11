Vire. Il fait des propositions sexuelles à une mineure de 14 ans… qui est en fait un gendarme

Jeudi 21 novembre, le tribunal judiciaire de Caen a condamné un homme pour des propositions sexuelles faites à une mineure de 14 ans. Les faits ont eu lieu à Vire du 1er février au 6 mars, et l'appréhension du prévenu a été possible grâce à un gendarme spécialiste des pratiques pédopornographiques. Ce dernier, le 1er février, consulte le site Coco, fermé depuis. Il utilise un pseudo, en se faisant passer pour une mineure de 14 ans. Un homme répond à ses messages et se présente, disant qu'il a 51 ans et ne s'inquiétant pas de l'âge supposé de la mineure. Il lui demande si elle a déjà couché avec un homme et si elle a un copain…

Un rendez-vous accordé

Le sexagénaire, domicilié à Vire, envoie une photo de lui et branche sa caméra. Il reçoit aussi une photo de la prétendue mineure. Il lui dit : "Fais bien attention si papa et maman te surveillent. Je pourrais t'entretenir, et toi, tu me ferais quoi en échange ?" Il lui fait des propositions malsaines. Après plusieurs communications virtuelles, il lui donne rendez-vous sur le parking de la piscine de Vire. C'est là qu'il est interpellé par les gendarmes. A la barre au tribunal de Caen en novembre, il explique qu'il recherchait à plaire et qu'il ne serait jamais passé à l'acte. La présidente insiste : "Si la jeune fille avait été réelle, auriez-vous eu une relation avec elle, son pseudo ayant pourtant insisté sur le jeune âge de la mineure ?" Il répond qu'il "ne pense pas". Il met en avant qu'il a changé de médicament contre la tension qui ne lui convenait pas.

Son fils ne veut plus le voir

L'homme est marié et a un fils. Dans un premier temps, son épouse semble vouloir divorcer, puis se rétracte : ils vivent à nouveau ensemble. En revanche, son fils ne veut plus le voir. L'avocat de la défense informe qu'aucune image pédopornographique n'a été trouvée dans son ordinateur ou sur son téléphone.

Son client a bien pris conscience des délits. Après délibéré, il est condamné à 10 mois de prison avec sursis simple, interdiction de contacts avec des mineurs, confiscation du PC, restitution du téléphone, inscription au fichier des délinquants sexuels.