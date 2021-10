Un nouvel album pour Nolwenn Leroy avant fin 2012 ?

De sources concordantes, la chanteuse Nolwenn Leroy finaliserait actuellement l'enregistrement d'un nouveau disque, raison pour laquelle elle a reporté ses derniers concerts en Ile-de-France (à Villeparisis et Mantes-la-Jolie).

Le successeur de "Bretonne", qui sera aussi le cinquième album de la discographie de Nolwenn Leroy, sortira vraisemblablement dans les bacs d'ici la fin de l'année, début 2013 au plus tard. Ce qui est certain en tout cas c'est que Nolwenn Leroy, récemment intronisée au Musée Grévin, verra cet opus précédé d'un nouveau single disponible très prochainement sur les ondes et les plateformes de téléchargement.

Nolwenn Leroy sera à Avranches en live le 17 novembre prochain Salle de la Chaussonnière à 20h30.

Infos et résa : Office de Tourisme d'Avranches.