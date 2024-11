Tempête Caetano. Carambolage dans la Manche : huit véhicules se percutent 

Vendredi 22 novembre, alors que l'alerte orange pour neige et verglas venait d'être levée dans la Manche, les secours ont été appelés pour un carambolage sur l'autoroute. Pas moins de huit véhicules s'étaient percutés sur l'A 84 à hauteur de Villedieu-les-Poêles en direction de la Bretagne. Tous les véhicules impliqués se sont retrouvés sur la voie lente, la bande d'arrêt d'urgence ou le talus. Une dizaine de véhicules de secours et 34 sapeurs-pompiers venus de Villedieu-les-Poêles, Avranches et La Haye-Pesnel ont été déployés sur les lieux.

16 usagers impliqués

Après avoir sécurisé les lieux, les secours ont assuré la prise en charge des victimes. Outre les huit véhicules, le bilan des secours fait état de 16 personnes impliquées dans l'accident de la route. Au total, cinq victimes légèrement blessées ont été transportées vers les hôpitaux alentour, alors qu'une sixième refusant son transport a été laissée sur place ; et 10 personnes indemnes sont restées sur place. La circulation, qui était déjà compliquée dans le secteur à cause du verglas et de la neige, a été interrompue sur une voie jusqu'au dégagement des véhicules.

