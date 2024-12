Seine-Maritime. Trois idées d'apéritifs locaux pour le Nouvel An

Pour célébrer le Nouvel An avec votre famille ou vos amis, vous pouvez vous fournir localement en boissons en Seine-Maritime. Voici plusieurs options, dont une sans alcool, pour que la fête soit plus folle.

Un whisky bio

distillé au Havre

C'est la dernière création de la Distillerie de la Seine, fondée par Manuel Bouvier au Havre. Après le Pastis Havrais, un gin, une vodka bio ou encore Le Loupé, un amer créé à partir de bières redistillées, il commercialise depuis novembre un whisky bio single malt. Produit à base d'orge bio cultivé en Normandie, ce whisky vieilli en fûts de chêne est titré à 43°. Il est vendu à la distillerie, 2 rue Buffon et chez divers cavistes et épiceries fines. 55€ les 70cL.

La gamme JNPR

pour profiter sans alcool

Fondée en 2020 par Valérie de Sutter, la marque JNPR, basée à Betteville près d'Yvetot, propose des spiritueux sans sucre et sans alcool. Elle tire son nom de "juniper berry" qui signifie "baie de genièvre" en anglais, l'ingrédient caractéristique du gin et de JNPR n°1, le premier produit de la marque. Elle propose également des spiritueux inspirés par le bitter et le vermouth. A partir de 29€ les 70cL.

L'incontournable

Bénédictine

On ne présente plus la Bénédictine, liqueur issue de la transformation de 27 plantes et épices dont la recette ancestrale mise au point par un moine bénédictin aurait été retrouvée en 1863 par Alexandre Le Grand, un négociant à Fécamp, où elle est toujours distillée. Déclinée en plusieurs gammes où elle est associée au cognac ou au Brandy, elle se déguste aussi en cocktail. A partir de 29€ le litre.