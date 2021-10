Travaux : le tunnel de la Grand'Mare fermé la nuit

Procédant à des travaux de mise en sécurité de l'ouvrage (lire notre article), la Dirno sera contrainte de fermer le tunnel à la circulation huit nuits, dans les deux sens de la circulation : quatre nuits cette semaine, entre le 15 et le 19 octobre, et quatre nuits entre le 22 et le 26 octobre.

Durant ces opérations, le trafic routier sera dévié par les RD43, RD443, RD243A et RD43A, sur les communes de Rouen et de Bois-Guillaume-Bihorel. Cette déviation est signalée par les itinéraires S1 dans le sens Rouen/Abbeville et S2 dans le sens Abbeville/Rouen.