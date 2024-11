Tabac de contrefaçon. Vaste coup de filet à la suite de la découverte d'une usine de fabrication de cigarettes près de Rouen

50 tonnes de tabac saisies et treize individus arrêtés en France, c'est le résultat d'une vaste enquête à l'échelle européenne commencée l'an dernier. Les premières investigations ont débuté le 12 janvier 2023 après la découverte d'une usine de fabrication de cigarettes à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf près de Rouen avec l'arrestation de neuf personnes et des perquisitions en Belgique et aux Pays-Bas.

L'enquête sera ensuite élargie à l'Italie, les enquêteurs découvrent alors que "des usines de production de cigarettes sont mises en place par la structure criminelle dans différents pays européens en fonction des opportunités", explique, mercredi 20 novembre, un communiqué de l'ONAF, office national de lutte anti-fraude saisi du dossier. La section de recherche et le Groupe interministériel de recherche de Rouen ont également participé à l'enquête. Cette dernière a mis au jour l'existence d'un vaste réseau passant de la Bulgarie par la Grèce, l'Italie, la France, la Pologne et l'Allemagne.

13 millions d'euros estimés à la revente

"Cette organisation criminelle comprend plusieurs entités : l'une concerne l'acheminement des matériels entrant dans la fabrication des cigarettes (filtres, papier, colles, etc.) provenant de Bulgarie, via la Grèce et l'Italie. Une autre, dédiée à la logistique et au transport, est en charge de l'acheminement des feuilles de tabac et de la distribution des cigarettes contrefaites", précise l'ONAF. D'après le service de l'Etat, les 50 tonnes saisies sont estimées à 13 millions d'euros à la revente.