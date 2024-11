Insolite. Pour trouver un médecin généraliste, cette commune ornaise passe une annonce en ligne

Pour mettre toutes les chances de son côté, la commune de La Ferrière-aux-Etangs a mis en ligne, mercredi 13 novembre, une annonce en ligne… pour trouver son futur médecin généraliste ! "Il y a une trentaine d'années, on avait deux médecins généralistes à temps plein", se rappelle Vincent Beaumont, le maire de La Ferrière-aux-Etangs. Désormais, la commune n'en compte plus qu'un… à temps partiel.

La situation, compliquée depuis le printemps 2020 par le départ à la retraite du médecin qui a exercé plus de 20 ans dans le bourg, risque de s'aggraver. Le généraliste actuel assure trois demi-journées par semaine, mais s'arrête le 13 décembre prochain. "Non seulement on n'aura plus de médecins sur la commune, mais lorsqu'on sollicite un rendez-vous pour une consultation dans l'une des maisons médicales autour de chez nous, à chaque fois on a la même réponse à savoir qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients", souligne l'édile.

Si médecin il y a, il rejoindrait le cabinet médical de La Ferrière-aux-Etangs où exercent des infirmières, un kinésithérapeute ainsi qu'un podologue qui s'est installé récemment. Il bénéficierait également d'aides à l'installation allant jusqu'à 70 000€ sur 5 ans.