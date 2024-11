[Photos]. Des dentistes formés à Caen pour pallier une pénurie régionale

C'est un domaine dans lequel la Normandie est la pire élève de France. Pour 100 000 habitants, il y a actuellement 42 chirurgiens-dentistes, alors que la moyenne nationale est de 63. Désormais, un centre universitaire de soins dentaires, inauguré jeudi 14 novembre, mais fonctionnel depuis plus d'un an, doit répondre à cette anomalie. A terme, jusqu'à 50 dentistes pourront y être formés chaque année. "On estime que 80% de ceux qui suivent une formation dans une région s'y installent ensuite", espère Frédéric Varnier, directeur du CHU de Caen. Avant, les étudiants devaient s'expatrier pour apprendre ce métier. Le docteur Nassima Nato-Clement remarque que ses élèves "viennent de toute la Normandie, et veulent ensuite y rester" !

Les étudiants bénéficient de trois salles de formation pour apprendre le métier.

Parallèlement, 40 fauteuils sont disponibles pour accueillir les patients, avec un service d'odontologie créé de toutes pièces par le CHU. Jusqu'à 120 patients pourront être pris en charge chaque jour. "C'est un enjeu de santé majeur, qui touche les plus jeunes et les plus pauvres", glisse Frédéric Varnier. "Nous répondons à une forte demande, les gens sont ravis. Certains viennent de la Manche ou de l'Orne", se réjouit Nassima Nato-Clement, qui prodigue aussi des soins. Le bâtiment, situé à proximité du CHU, a coûté 15M€ à la Région et à l'Etat. Dans plus d'une dizaine d'années, il doit permettre à la Normandie de rattraper son retard sur le reste du pays, et lutter contre la désertification médicale.

40 fauteuils sont disponibles au rez-de-chaussée et au premier étage afin d'accueillir des patients.

Le maire de Caen, Aristide Olivier, est aussi président du conseil de surveillance du CHU.