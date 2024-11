Bonne table à Caen. Au Don Katsu, la cuisine japonaise du quotidien

Derrière ce nom, un jeu de mots savoureux : Don renvoie à une formule japonaise de chance, tandis que Katsu fait référence à la célèbre côtelette de porc panée, un plat très populaire au Japon. Don, c'est aussi un clin d'œil au film Le Parrain, créant un mélange de cultures qui se retrouve dans la cuisine proposée par le chef Kotaro Yoshimura et le gérant Alexandre Legrand.

Hommage à "l'Izakaya" japonais

A la carte, pas de sushis ni de makis, mais des plats authentiques, inspirés des bistrots japonais appelés izakayas. "Au Japon, les sushis ne représentent que 5% de la gastronomie, rappelle Alexandre Legrand. Notre carte reflète davantage les plats du quotidien." Le midi, le chef propose des teishoku, des menus traditionnels complets entre 18 et 24 euros. J'opte pour le karaage (14€), une délicieuse assiette de petites bouchées de poulet croustillant accompagnées de mayonnaise japonaise finement assaisonnée de piment shichimi. Le tout est servi avec un bol de riz blanc, une soupe miso et une salade de pommes de terre écrasées surprenante mais rafraîchissante. En entrée, je me laisse tenter par une assiette de gyozas (7€), des raviolis asiatiques préparés avec soin par les restauratrices du food-truck Happy Poulette, à partir de farine de blé : une recette imaginée par le chef. Un régal ! Alexandre Legrand a rencontré Kotaro Yoshimura en septembre 2023 lors de la foire de Caen, dont le thème était la culture japonaise. "Nous avons tout de suite partagé un langage commun autour des ingrédients et des plats." Comme Alexandre Legrand, Kotaro Yoshimura souhaite "faire découvrir les plats chauds aux personnes qui pensent que la cuisine japonaise se limite aux sushis". L'ouverture de ce bistrot japonais suscite déjà beaucoup d'engouement. Les spécialités revisitées de Don Katsu se dégustent le midi comme le soir, du mardi au samedi, dans une ambiance chaleureuse, rythmée par une playlist aux accents nippons.

Le menu "Teishoku Karaage" à 14€.

Pratique. 119 rue Saint-Jean. Contact : 09 82 75 41 54.