Le Havre. Un homme issu de la communauté des gens du voyage blessé au couteau par une femme du même camp

Un homme de 53 ans issu de la communauté des gens du voyage a été blessé au couteau, mardi 12 novembre au Havre. Il a été blessé à l'abdomen, et sa famille l'a transporté aux urgences de l'hôpital Monod. Une quarantaine de personnes (famille et proches) se sont attroupées devant l'établissement, causant des troubles. La police est intervenue pour ramener le calme et tenter de dénouer cette affaire.

Tous les protagonistes sont issus du même camp, installé boulevard Jules Durand. Il s'agit en fait des conséquences d'une soirée alcoolisée. La victime a passé la soirée avec deux autres personnes : un homme de 40 ans, qui a tenté de le percuter avec une voiture, et une femme de 43 ans qui lui a porté un coup de couteau. L'homme et la femme ont été arrêtés vers 23h15 au sein du camp et placés en garde à vue.