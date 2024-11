Cotentin. Un marin malade sur un cargo héliporté à l'hôpital de Cherbourg

Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a été appelé pour un marin malade à bord d'un cargo. L'état de santé du matelot nécessitait une évacuation médicale. Le navire se situait alors au large de Cherbourg.

Après une conférence téléphonique entre le Cross Jobourg, le Centre de consultation médicale maritime (Ccmm) de Toulouse et le Samu de coordination médicale maritime (Scmm) du Havre, le médecin régulateur préconise une évacuation médicale par hélicoptère.

L'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus et une équipe médicale du service de santé des armées de Querqueville ont été mobilisés pour l'intervention. L'équipe médicale a été treuillée à bord du bateau pour prendre en charge le malade et le conditionner avant son hélitreuillage. L'hélicoptère a transféré le marin vers le centre de secours de Tourlaville où il a été pris en charge par un Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (Vsav) et une équipe du Smur avant d'être médicalisé au centre hospitalier Pasteur à Cherbourg.

