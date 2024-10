Manche. Malgré la mobilisation du CROSS Jobourg, un homme est mort

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg mobilisé à plusieurs reprises entre vendredi 11 et samedi 12 octobre.

Mise en place d'une conférence téléphonique

Vendredi 11 octobre, un navire à passagers informe le CROSS Jobourg : "Une personne à bord rencontre un problème médical et demande une évacuation médicale", le navire se situant au large des îles anglo-normandes. Le centre spécialisé établit alors "une conférence téléphonique avec le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse et le Samu de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre." Le médecin régulateur préconise une évacuation médicale par hélicoptère.

Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus dans la Manche, avec une équipe médicale du service de santé des armées récupérée par l'hélicoptère sur le site de Querqueville. Une fois sur zone, l'équipe médicale est treuillée à bord du bateau pour prendre en charge le malade et le conditionner avant son hélitreuillage. Il est ensuite évacué vers le centre de secours de Tourlaville où le malade est pris en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe médicale du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR).

"Une équipe médicale déclare le décès"

Samedi 12 octobre, peu après minuit, un autre navire à passagers au large des îles anglo-normandes envoie un message de détresse : un homme est à la mer. Informé, le (CROSS) Jobourg engage l'hélicoptère de la Marine Nationale H160 basé à Maupertus dans la Manche. L'hélicoptère trouve la personne "dans sa zone de recherche et procède à son hélitreuillage", a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Dans un même temps, une conférence médicale a été mise en place entre l'hélicoptère, le CROSS Jobourg et le Samu de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre. "L'hélicoptère se pose au centre de secours de Tourlaville, où une équipe médicale déclare le décès."

"Si vous êtes victime ou témoin d'un évènement de mer, contactez les secours en composant le 196 par téléphone ou transmettez l'information sur le canal 16 de votre VHF", rappelle la préfecture maritime.