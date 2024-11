Caen. Une boutique C&Choux est fermée depuis juillet après un dégât des eaux

Désespéré par une situation qui traîne, Anthony Lerhun publie, le 5 novembre dernier, une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant l'eau qui continue de s'écouler dans l'une de ses pâtisseries C&Choux, sa principale boutique, rue Léon Lecornu à Caen. Le 10 juillet 2024, "on a eu un dégât des eaux, provenant d'un receveur de douche fissuré dans l'appartement situé juste au-dessus de la boutique. Conséquence, le plafond s'est effondré", explique Anthony Lerhun. Depuis quatre mois, le dossier patauge. "Ce sont les joies de l'administratif entre expertise, contre expertise, multiples rendez-vous", rapporte le gérant de C&Choux, qui attend toujours le rapport d'expertise. Un rapport qui fait patienter la compagnie d'assurances pour permettre le dédommagement de ces dégâts. Une situation qui met le moral en berne à Anthony Lerhun : "On a épuisé toutes nos économies. On essaie d'être optimiste, mais il faut que ça avance plus vite." Anthony Lerhun espère entreprendre les travaux au plus vite pour rouvrir en mars ou avril 2025. En attendant, il possède toujours sa boutique rue Froide.