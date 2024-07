Caen. Le plafond s'effondre, la pâtisserie C&Choux doit fermer

La soupe à la grimace. Mercredi 10 juillet au matin, la fameuse pâtisserie C&Choux, située rue Léon Lecornu, proche de l'Université de Caen, a été victime d'un important dégât des eaux. Cette infiltration a entraîné la chute du plafond de la boutique au moment où les équipes quittaient les lieux mercredi soir. "Fort heureusement, nous n'avons subi aucun dommage corporel et le moral des troupes résiste encore devant cette triste nouvelle", s'est exprimé le gérant de la pâtisserie sur les réseaux sociaux.

La boutique rue Froide reste ouverte

Conséquence : la boutique est contrainte de fermer ses portes pour une durée indéterminée, "le temps de déterminer la cause et le lieu de la fuite, d'obtenir les conditions et délais de remise en état avant la réouverture au public et d'être dédommagé de la perte d'exploitation". L'autre boutique, située rue Froide, reste ouverte du mardi au samedi. Le magasin précise qu'un service de cliquer-retirer sera probablement élargi dans l'atelier de Bretteville-sur-Odon, depuis le site internet.