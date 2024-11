Seniors. Une distinction fait de Caen une ville Amie des Aînés

Caen est souvent mise en avant par différents classements vantant la qualité de sa vie étudiante. Mais s'il s'agit d'une ville où il fait bon vivre quand on est jeune, c'est aussi le cas quand on vieillit ! Caen a obtenu le label "Ville Amie des Aînés", catégorie Or, décerné par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, pour une durée de 6 ans. Il s'agit de la deuxième plus haute distinction possible, avant la catégorie Platine. "Cette reconnaissance démontre notre engagement envers le bien-être et l'inclusion de nos aînés. Un immense merci à tous les agents et partenaires qui ont travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Ce label témoigne de la qualité de leur travail au quotidien", réagit le maire Aristide Olivier.