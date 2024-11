Jeu. Remportez vos places pour le concert de Lusaint

Tendance Ouest vous invite au concert de la chanteuse britannique Lusaint, samedi 23 novembre au Casino Barrière de Deauville. En plus, Tendance Ouest vous offre aussi son mini-album Self Sabotage !

Lusaint est une artiste britannique émergente originaire de Manchester, captivant les auditeurs avec des interprétations pop et soul intenses. Connue pour sa voix envoûtante et expressive, elle revisite des chansons populaires avec des arrangements minimalistes, leur apportant une dimension émotionnelle unique.

Sa reprise de More Than Friends de James Hype a gagné une popularité virale, transformant le hit en une ballade poignante. Comparée à Amy Winehouse et Adèle pour son style, elle crée une atmosphère intime lors de ses concerts, marquant ses performances par une sincérité touchante. Lusaint, également compositrice talentueuse, continue de se démarquer sur la scène soul moderne avec des morceaux authentiques et émouvants.

