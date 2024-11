Budget. "C'est un plan social à bas bruit", 9 000 emplois normands seraient menacés dans l'ESS selon les syndicats

C'est une autre conséquence de l'austérité voulue par le gouvernement Barnier dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Après les collectivités locales, dont le gouvernement demande qu'elles fassent un effort de 5 milliards d'euros sur leurs dépenses, les acteurs de l'ESS, l'Economie sociale et solidaire, montent à leur tour au créneau pour dénoncer des coupes budgétaires qui menaceraient directement les emplois. D'après l'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, un des principaux syndicats, "l'impact cumulé des coupes budgétaires pour l'ESS est estimé à 8,26 milliards d'euros". Le syndicat a ainsi calculé les conséquences de ces coupes sur l'emploi, région par région. Sur les 186 000 emplois menacés en France selon l'UDES, 9 000 le seraient en Normandie.

L'ESS, qui représente le secteur privé non lucratif, vit principalement de subventions financées par la Sécurité sociale ou délivrées par l'Etat, via les collectivités et notamment les départements qui commencent déjà à fermer les robinets. "Les départements sont extrêmement prudents, ils ne savent pas où ils vont", remarque Pierre-Edouard Magnan, président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS), "du coup on est à deux mois du début de l'année avec des structures qui ne savent pas si elles auront le budget pour payer leurs salariés en janvier, février et mars prochain", poursuit le représentant de la CRESS.

L'ESS, 11% de l'emploi en Normandie

"C'est un plan social à bas bruit, déplore-t-il. Dans quel monde pourrait-on supprimer 186 000 emplois d'un secteur d'activité sans que ça fasse de bruit ? Le seul c'est l'ESS, parce qu'on ne nous voit pas, parce qu'on est disséminé." L'ESS rassemble en effet de nombreuses activités ; la santé, l'aide à domicile, les mutuelles, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ou encore le sport et la culture, et la plupart des structures sont souvent des TPE. Malgré tout, l'ESS pèse dans l'économie. En Normandie elle représente 11% de l'emploi, soit environ 115 000 salariés, c'est-à-dire 3 milliards d'euros de masse salariale.

Pour François Edouard, délégué régional de l'UDES en Normandie, ces coupes vont avoir des conséquences très concrètes sur le quotidien. "Dans la mesure où il y a des structures qui vont perdre en salariés, on ne pourra pas répondre à tous, sur l'aide à domicile les personnes âgées vont devoir se tourner vers le secteur marchand, plus onéreux, c'est aussi moins de place pour les enfants handicapés etc."

Ce diagnostic intervient alors qu'est lancé en ce moment le mois de l'ESS, l'occasion pour leurs représentants de faire entendre leur voix. Ils seront présents également sur le Salon régional de l'orientation et des métiers à Rouen fin janvier pour se faire davantage connaître du grand public.