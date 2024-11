Salon du Made in France. Deux entreprises du Cotentin sélectionnées pour représenter le savoir-faire manchois

Le salon du Made in France se tiendra à Paris du vendredi 8 au mardi 12 novembre. Pendant quelques jours, plus de 1 000 exposants venus de tous les départements présenteront leur savoir-faire au service de l'artisanat français. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie a sélectionné deux entreprises du Cotentin pour représenter le département de la Manche.

Emmanuelle Thomas : elle crée des sacs avec des voiles de bateau

Marin de métier, Emmanuelle Thomas s'est reconvertie il y a 10 ans pour devenir maroquinière. Depuis son atelier en face du havre de Carteret, elle crée des sacs en alliant le cuir et les voiles de bateau. "La mer coule dans mes veines, alors j'en mets toujours une petite partie dans mes sacs", confie Emmanuelle Thomas. Voile-carbone, batyline, bout et matelotage, la maroquinière revalorise les pièces textiles inutilisées des bateaux. "Ces matériaux donnent un côté moderne aux sacs", explique la créatrice. Tous ses modèles sont créés du patronage aux finitions dans sa boutique de Barneville-Carteret. Ici, les visiteurs peuvent même la regarder travailler. "Les gens peuvent même commander un sac avec des couleurs ou une forme de leur choix", explique Emmanuelle Thomas.

La maroquinière glisse un petit morceau de la mer dans tous ses sacs. Sur cette création, la partie claire est en toile de batyline et la partie foncée en cuir.

Artmeta : l'artisanat normand au service de la décoration d'intérieur

Située depuis 2018 à La Hague près de Cherbourg, l'entreprise Artmeta crée du mobilier et des verrières sur mesure pour agrémenter les intérieurs. A sa tête, Rachel Gardan, une autoentrepreneuse de 37 ans venue s'installer dans le Cotentin après une formation de designer à Rennes. Représentative de l'excellence normande, l'entreprise avait déjà été sélectionnée pour exposer à l'Elysée lors de la Grande exposition du Fabriqué en France. Les 26 et 27 octobre derniers, la créatrice présentait un duo de tables basses au palais présidentiel. Des tables basses artisanales et locales, puisque le plateau de chacune est fabriqué en coquillages bretons recyclés.

L'entreprise Artmeta de La Hague a été sélectionnée pour représenter le savoir-faire manchois au Salon du Made in France. Quelques semaines plus tôt, l'entreprise exposait un duo de tables basses à l'Elysée. - Rachel Gardan