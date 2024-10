Le Havre. Les fans d'Harry Potter ont rendez-vous à la Convention des Sorciers

Qu'ils soient plutôt Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, les inconditionnels d'Harry Potter devraient trouver leur bonheur à la Convention des Sorciers, organisée au Pasino du Havre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre. Une première dans la cité océane, qui compte depuis quelques années une boutique entièrement dédiée à l'univers du personnage créé il y a près de 30 ans - eh oui, déjà ! - par la Britannique J.K Rowling.

Des animations…

Les participants pourront bien entendu retrouver les produits dérivés vendus habituellement à L'Echoppe des Sorciers, mais aussi des objets artisanaux inspirés par la saga, un jeu de piste, un stand maquillage, un concours de cosplay pour désigner les meilleurs costumes chaque jour… Les plus jeunes (à partir de 6 ans) pourront créer leur chaussette de Dobby, leur œuf de dragon, leur potion ou leur baguette. Plusieurs déclinaisons de jeux seront aussi proposées, avec le concours des passionnés du site spécialisé La Gazette du Sorcier : des Quizzi sans tête, La Famille en Gallions (la monnaie qui remplace l'or des moldus), des parties de Loup-Garou Harry Potter…

Loana Lair - Au programme de la convention Impossible de lire le son.

... et des acteurs

Mais, si la convention attire des passionnés bien au-delà des frontières havraises, c'est avant tout pour son casting. Cinq acteurs de la saga seront au rendez-vous : Chris Rankin (Percy Weasley à l'écran) et Joshua Herdman (Gregory Goyle), Christian Coulson (Tom Jedusor), Lee Ingleby (le chauffeur du Magicobus, Stanley Rocade) et Georgina Leonidas (Katie Bell). Des seconds rôles, certes, mais "chaque acteur a sa communauté de fans et il y a beaucoup de collectionneurs d'autographes", assure Loana Lair, membre de l'organisation. Les doubleurs Margaux et Patrick Laplace, voix françaises de Ginny Weasley et du grand méchant Voldemort, se prêteront au jeu des répliques, sur scène.

Loana Lair - Quels acteurs ? Impossible de lire le son.

Alors qu'est-ce qui fait que le petit sorcier demeure aussi célèbre ? "La nostalgie, avance Loana Lair, beaucoup de fans ont grandi avec les films, mais c'est une passion qui se transmet !"

Pratique. Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre au Pasino du Havre. De 4 à 10 euros la journée selon l'âge, de 6 à 18 euros le pass deux jours, de 8 à 22,50€ le pass trois jours. Gratuit pour les moins de 6 ans. Dédicaces et photos des acteurs sur inscription, en supplément. Billetterie sur conventiondessorciers.fr