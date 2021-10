[Photos] Le Havre. Bièraubeurre, baguettes, choixpeau… Tout Harry Potter en une boutique

De la cape d'invisibilité au niffleur, du Magicobus aux chocogrenouilles, tout y est. Les fans d'Harry Potter vont trouver leur bonheur à L'Echoppe des sorciers, une boutique dédiée au personnage inventé par J.K. Rowling, qui a ouvert mercredi 22 septembre, à l'espace Coty du Havre.

Les fans au rendez-vous Impossible de lire le son.

La boutique a travaillé les décors… Ici la pierre philosophale.

"On suit de près les tendances quand on est commerçant, on sent que le phénomène prend de l'ampleur et qu'il se transmet entre générations… On est fans d'Harry Potter nous-mêmes. C'est comme cela que l'idée a germé", détaille Jimmy Rouault, le gérant, vêtu d'une cape aux couleurs de Gryffondor. Certains clients sont eux aussi venus habillés comme dans la saga, à l'image d'Audrey Duval, âgée de 29 ans : "Harry Potter, j'ai grandi avec. Il avait 12 ans, j'en avais 9. C'est comme un grand frère, estime la jeune femme, venue à la première heure. Je vais être heureuse avec cette boutique, mais mon porte-monnaie un peu moins !"

Un petit coup de bièraubeurre ?

Côté budget, comptez quelques euros pour les petits objets aux couleurs du célèbre sorcier, comme les stylos ou les confiseries.

Tous les personnages de Harry Potter sont représentés.

Pour s'offrir L'Éclair de feu, réplique du balai volant du héros, il faudra en revanche débourser plusieurs centaines d'euros. La boutique a aussi misé sur les décors, avec notamment une statue du grand méchant, Voldemort, qui n'existe qu'à 333 exemplaires à travers le monde.

On peut même acheter la cape d'invisibilité, oui oui !