Valognes . Le centre-ville bientôt équipé de caméras

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, quatre commerces du centre-ville de Valognes ont été cambriolés. A la suite de ce déplorable événement, le maire de la commune a annoncé l'installation prochaine de plusieurs caméras.

Des caméras stratégiquement placées

Dans un premier temps, la mairie prévoit l'installation de quatre caméras. "On réajustera le nombre si besoin par la suite", a expliqué le maire Jacques Coquelin. Plusieurs lieux sont visés : l'accès à la route nationale 13, un axe très fréquenté de la ville. "Il y en aura aussi aux abords des lycées et des collèges, ou dans des endroits plus reculés, je pense par exemple au jardin public", détaille l'élu.

Deux effets attendus

Installées à des points stratégiques, les caméras auront d'abord un aspect dissuasif. "Les personnes mal intentionnées se sachant surveillées réfléchiront peut-être un peu plus avant de commettre un larcin" souligne le maire. De plus, les systèmes de vidéosurveillance seront directement reliés aux postes de police municipale, cet atout pourrait largement faciliter le travail des enquêteurs en cas d'investigations.

Les caméras seront installées "dans le premier semestre de 2025" selon le maire ; "d'abord, nous devons fixer le budget de la ville pour l'année à venir", a-t-il conclu.